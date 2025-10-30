Recorren Carla Rivas y Julio Salas la colonia Unidad Proletaria; activan operativo de cero tolerancia.

Chihuahua, Chih.– Con el objetivo de fortalecer la seguridad y atender de manera directa las inquietudes de las y los vecinos, la diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Carla Rivas, realizó un recorrido por la colonia Unidad Proletaria (UP), acompañada del director de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Julio Salas, así como de representantes vecinales.

Durante la reunión, los vecinos expusieron diversas necesidades en materia de vigilancia y recuperación de espacios comunitarios. En respuesta, la diputada Rivas Martínez refrendó su compromiso de gestionar acciones coordinadas con el Gobierno Municipal para garantizar entornos más seguros y dignos para las familias chihuahuenses.

“La seguridad se construye en equipo, escuchando y atendiendo directamente a la ciudadanía. En la Unidad Proletaria hay un gran sentido de comunidad, y vamos a seguir trabajando juntos para que cada familia se sienta tranquila y respaldada”, señaló la legisladora panista.

Por su parte, el director Julio Salas derivado de este encuentro, dio la instrucción para que desde esa misma noche se pusieran en marcha los rondines de cero tolerancia, una estrategia enfocada en la prevención del delito, la atención a reportes vecinales y el fortalecimiento de la presencia policial en la zona.

La diputada local Carla Rivas destacó que continuará realizando recorridos en diferentes colonias de la capital para escuchar de primera mano las necesidades de la ciudadanía y canalizar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes.