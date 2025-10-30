Refrenda alcalde Marco Bonilla compromiso con la libertad de expresión y de prensa.

-Asiste a la inauguración de las nuevas instalaciones de Grupo Fórmula.

El alcalde Marco Bonilla refrendó su compromiso con la libertad de expresión y de prensa, al participar en la inauguración de las nuevas instalaciones de Grupo Fórmula Chihuahua, evento en el que reconoció el profesionalismo y la trayectoria de la empresa, así como la labor de periodistas, locutores y comunicadores que dan voz a las mejores causas ciudadanas.

Durante su intervención, Bonilla destacó la importancia de contar con medios libres, críticos y comprometidos con la verdad, al remarcar que no hay país democrático en el mundo que pueda jactarse de serlo si no se respeta la libertad de prensa. En ese sentido, agradeció el trabajo de los profesionales de la comunicación, quienes diariamente informan a la ciudadanía con responsabilidad y ética, pese a los tiempos complicados que atraviesa el país.

El alcalde recordó su cercanía con el gremio periodístico, ya que su madre trabajó más de tres décadas en diversos medios locales, lo que le permitió comprender desde joven el valor y la vocación del periodismo. “Crecí entre tinta, redactores y reporteros. Aprendí que el periodismo es una profesión noble, que defiende la democracia y las causas ciudadanas”, expresó.

Asimismo, Bonilla reconoció a Gaby Aguirre, directora general de Grupo Fórmula en Chihuahua, por su liderazgo y compromiso con la innovación, y dio la bienvenida a Erick Calderón, director Nacional de Grupo Fórmula Estados, así como al comunicador Chumel Torres, a quien calificó como un orgulloso chihuahuense que representa al norte con libertad y talento.

El edil celebró que una empresa con el prestigio de Grupo Fórmula siga apostando por Chihuahua, una ciudad que crece a pasos agigantados y se consolida como una de las más competitivas y con mejor calidad de vida del país.

Finalmente, reiteró que desde el Gobierno Municipal continuará defendiendo las causas más justas, como lo es la libertad de prensa, la libertad de expresión y la democracia en México.