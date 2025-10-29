Registra Chihuahua disminución de contagios por sarampión.

Gracias a la campaña permanente de vacunación, el estado de Chihuahua registró una considerable disminución de contagios por sarampión, informó el secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza.

Dijo que de 300 casos semanales reportados en agosto pasado, a la fecha se presentan de 6 a 12, lo que refleja el trabajo realizado en el tema de la inoculación.

“Chihuahua supera desde luego la media nacional en cuanto a vacunación de sarampión, debemos andar en el 95 por ciento de cobertura, cuando en el resto del país el promedio es del 75 por ciento”, agregó el funcionario.

Añadió que actualmente la Secretaría de Salud desarrolla una estrategia de prevención con las personas trabajadoras del campo y personal de los distritos de Salud de Chihuahua, hacen lo propio en comunidades en situación de vulnerabilidad.

En el caso del virus del coxsackie, padecimiento que afecta principalmente a niñas y niños, dijo que es importante mantener limpias las escuelas y en caso de detectar algún caso, aislar rápidamente al paciente, ya que, aunque no es una enfermedad grave, sí es de alta transmisión.