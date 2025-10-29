Presentan integrantes de las Casas de los Abuelos exhibición de altares de muertos.

Con el propósito de mantener vivas las tradiciones mexicanas, usuarios de las Casas de los Abuelos de las ciudades de Chihuahua, Cuauhtémoc y Parral, presentaron una exhibición de altares de muertos.

Adicionalmente, participaron en concursos de catrinas y catrines que representaron a personajes emblemáticos, así como la presentación de calaveritas y bailables tradicionales.

Esta celebración, considerada una de las más representativas de la cultura mexicana, incluye diversas actividades para rendir homenaje a quienes han fallecido.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, dijo que estas actividades fomentan la convivencia y mantienen vivas las tradiciones mexicanas.

Reconoció la creatividad y el esfuerzo realizado en cada uno de los trabajos expuestos, donde las personas adultas mayores plasmaron su cariño y recuerdos, y demostraron que esta fecha es también una oportunidad para fortalecer la unión y el sentido de comunidad.

Loera invitó a la ciudadanía a acercarse a las Casas de los Abuelos para admirar los altares y los trabajos elaborados con motivo del Día de Muertos, y compartir con las personas mayores el orgullo de mantener vivas las tradiciones.