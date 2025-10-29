Agricultores de maíz reconocen acuerdo logrado con Gobierno de Sheinbaum.

Forbes

La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas aseveró que el entendimiento permitirá iniciar el levantamiento de los bloqueos carreteros y tomas de casetas en protesta por la caída de los precios del maíz.

Productores y agricultores reconocieron el acuerdo al que llegaron con el Gobierno de Sheinbaum para fijar un precio de garantía de 6,950 pesos (328 dólares) por tonelada para productores con hasta 20 hectáreas y un máximo de 200 toneladas.

Álvaro López Ríos, secretario de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), aseveró que el entendimiento permitirá iniciar el levantamiento de los bloqueos carreteros y tomas de casetas de cobro que mantenían campesinos en varios estados del país, en protesta por la caída de los precios del grano.

“Desde la madrugada se levantaron los bloqueos que había en Michoacán y en Jalisco. Solo queda el bloqueo en Guanajuato, pues la gente está todavía en su derecho de exigir lo que demandaban”, explicó López Ríos en un comunicado.

El dirigente precisó que el acuerdo contempla un esquema mixto de apoyos: 6,050 pesos (328 dólares) por tonelada aportados por el Gobierno federal y 900 pesos (48.85 dólares) adicionales provenientes de los gobiernos estatales productores de maíz, lo que suma el nuevo precio de garantía acordado.

“Esto es un logro importante, no al cien por ciento, pero más allá de los 6,050 pesos que ofreció Julio Berdegué (secretario de Agricultura) de manera inicial. No se llega a los 7,200 que se demandaban, pero se avanza en beneficio de los productores”, añadió el líder campesino.

Agricultores comienzan levante de bloqueos carreteros

Como parte del acuerdo, también se estableció la creación de una comisión de ordenamiento de mercados y comercio, que permitirá definir con anticipación los precios del grano mediante negociaciones entre el Gobierno, la industria y los productores, con el fin de reducir la incertidumbre y la especulación.

El acuerdo pone fin a varios días de protestas en el Bajío, donde agricultores de Jalisco, Michoacán y Guanajuato bloquearon carreteras y casetas para exigir un precio justo que cubriera sus costos de producción, afectados por la caída del 20% en el precio internacional del maíz en lo que va del año.

Además, ocurre luego de una serie de movilizaciones de productores de maíz y agricultores del país, quienes el lunes y martes bloquearon carreteras en varios estados para exigir al Gobierno fijar el precio mínimo del maíz en 7,200 pesos (unos 391 dólares).

El lunes, autoridades ofrecieron fijar ese precio en 6,050 pesos (unos 328 dólares), sin embargo, los agricultores y productores lo rechazaron y lo calificaron de “burla” e “insulto al campo mexicano”.

Con información de EFE