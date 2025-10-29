Supervisa alcalde Marco Bonilla trabajos de remediación de puente de Sierra Azul.

El alcalde Marco Bonilla y el director de Obras Públicas, Carlos Rivas, realizaron un recorrido de supervisión en el arroyo de Sierra Azul, donde la maquinaria realiza excavaciones para levantar los soportes de concreto que sostendrán los muros laterales del puente.

Luego de concluir los estudios que determinaron las afectaciones que sufrieron las laterales del puente de Sierra Azul, el Gobierno Municipal inició los trabajos de remediación que consisten en excavar en la parte lateral de la estructura para levantar los soportes de concreto que sostendrán los muros laterales, además las orillas estarán reforzadas para finalmente compactar el material en capas.

De acuerdo a los estudios, el alcalde Marco Bonilla, señaló que en la zona del puente no habrá ninguna reparación, ya que quedó estructuralmente intacto y funcional luego del paso de la corriente del agua.

Finalmente, Carlos Rivas, explicó al Alcalde que la cinta asfáltica dañada por donde circulan los vehículos, tendrá canales de desagüe para que el agua de la lluvia pueda correr hacia el cauce del arroyo y evitar así futuras afectaciones.