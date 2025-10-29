Distribuye JCAS tinacos y garrafones a 40 familias de Camargo.

Con el propósito de mejorar las condiciones de abasto y almacenamiento de agua en Camargo, el Gobierno del Estado, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) entregó tinacos y garrafones a 40 familias de la comunidad de Alta Vista.

El objetivo de esta acción es mejorar el almacenamiento domiciliario, para que los beneficiarios cuenten con acceso a este recurso de manera continua y segura.

El director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco, dijo que estos apoyos no solo mejoran la calidad de vida de las personas, también fomentan el uso eficiente del líquido en los hogares.

“Garantizar el acceso al agua es una prioridad. Estos apoyos representan una medida concreta para asegurar que las familias cuenten con reservas suficientes y puedan aprovechar mejor cada gota”, señaló.