Inauguran actividades de la Feria del Libro Chihuahua 2025.

La Secretaría de Cultura inauguró las actividades de la Feria del Libro Chihuahua (Felich) 2025, que contará con diversas actividades para todo público y la participación de 50 editoriales, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la capital.

En el marco del acto de apertura, inició además el Encuentro de Jóvenes y el escritor Jorge Chávez impartió la conferencia “Chihuahua: Dos Literaturas”, en la que explicó las dos vertientes literarias que tiene la entidad, entre el centro de su territorio y la frontera.

Las puertas estarán abiertas a partir de este miércoles y hasta el domingo 2 de noviembre, en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, a excepción del 31 de octubre, en que se extenderá hasta las 10:00 de la noche.

La secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez, dio la bienvenida a los asistentes e invitó a los participantes a construir comunidad y horizontes culturales, a través de la palabra escrita.

Señaló que el amor por los libros se siembra desde temprano, por tal motivo, esta edición de la Felich se centra en la niñez y juventud chihuahuense.

En el acto protocolario estuvieron presentes Fernanda Bencomo, directora del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua; Ruth Grajeda, directora de Extensión y Difusión Cultural de la UACH; Yanko Durán, presidenta del Instituto Estatal Electoral y Hugo Molina, presidente del Tribunal Estatal Electoral.

Al arranque del Encuentro de Jóvenes acudieron Gustavo Macedo, director general de Desarrollo Cultural; Erwin Limón, jefe del Departamento de Bibliotecas y Fomento a la Lectura y Jessica Betancourt, coordinadora estatal de la Red de Bibliotecas Públicas.