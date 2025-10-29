Inicia análisis del impuesto predial del Paquete Fiscal 2026: Jorge Soto destaca fortalecer las finanzas municipales.

Chihuahua, Chih.- El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Soto Prieto, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, informó que el Congreso del Estado inició formalmente los trabajos de análisis del Paquete Fiscal 2026, comenzando con una revisión detallada del impuesto predial y su impacto en los ingresos municipale



“Estamos a punto de arrancar los trabajos en el Congreso con respecto a las tablas de valores y las leyes de ingresos del paquete fiscal del Gobierno del Estado. En ese marco, esta mañana la Comisión de Hacienda tuvo la visita y participación del ingeniero Enrique Suárez, director de Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado, para hacer un análisis de la situación del impuesto predial y de lo que representa en ingresos para los 67 municipios de nuestro estado”, señaló el legislador.



Soto explicó que este encuentro forma parte del proceso de revisión previa a la discusión de las tablas de valores catastrales y las leyes de ingresos municipales, elementos clave para la planeación financiera del próximo ejercicio fiscal.



“Es parte de la información que debe estar a la mano de las diputadas y los diputados para, eventualmente, entrar al análisis y discusión de las tablas de valores y leyes de ingresos de los municipios. Lo importante es tener claridad sobre los retos y las áreas que debemos cuidar y mejorar en todo el estado”, agregó.



El diputado enfatizó que el objetivo de estos trabajos es avanzar con responsabilidad técnica y financiera, garantizando que el presupuesto estatal y municipal se construya sobre bases sólidas que fortalezcan la recaudación sin afectar a las familias chihuahuenses.

