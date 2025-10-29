Aporta Estado 7 mdp para la reconstrucción del templo el Sagrado Corazón de Jesús en Panalachi.

Anuncian presentación de la obra “La mujer que cayó del cielo”, cuyas ganancias por venta de boletaje serán donadas en apoyo a esta causa

El Gobierno del Estado, a través de la estrategia “Juntos por la Sierra Tarahumara”, aportó un presupuesto de 7 millones de pesos para la reconstrucción del templo del Sagrado Corazón de Jesús de la comunidad de Panalachi, en el municipio de Bocoyna.

En apoyo a esta causa, los titulares de las secretarías de Cultura, y de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), anunciaron la presentación de la obra de teatro “La Mujer que cayó del cielo”, cuyas ganancias se destinarán en apoyo a esta causa.

La función se presenta a las 19:00 horas de hoy en el Teatro de los Héroes y los boletos se pueden adquirir en taquilla, con un costo de 500 pesos. La actividad es coordinada por el comité rarámuri de Panalachi.

Alejandra Enríquez, secretaria de Cultura, dijo que a partir de mesas de diálogo, se unieron esfuerzos para fortalecer a los pueblos originarios del estado y agradeció al elenco por unirse a esta estrategia.

Refirió que la obra “La mujer que cayó del cielo” regresa a Chihuahua después de 17 años y está escrita por el escritor chihuahuense, Víctor Hugo Rascón Banda.

“El arte es un vehículo de conciencia y justicia y respondemos a las instrucciones de la gobernadora Maru Campos, de crear políticas públicas para el rescate de las lenguas originarias”, detalló.

El vicario de la Diócesis de la Tarahumara, Héctor Martínez, recordó que el Templo del Sagrado Corazón de Jesús de Panalachi, fue afectado por un incendio el 26 de noviembre de 2024 y era un punto representativo para los habitantes de la región, por lo que se realizan diversas actividades encaminadas en su reacondicionamiento.

Luisa Carlota Huertas, actriz ganadora del premio Ariel y protagonista de la obra, destacó que esta puesta en escena ha tenido representaciones a nivel internacional y en esta ocasión, regresa a Chihuahua para unirse a este esfuerzo por recuperar este espacio.