Pepe Madero habría sido infiel con esposa de compañero

fuente: exelsior

José Madero volvió a captar la atención del público tras su aparición reciente en un concierto junto a Christian Nodal en Monterrey. Sin embargo, esto fue el detonante para que se hablara nuevamente de un tema delicado: su distanciamiento con Arturo Arredondo, exguitarrista de PXNDX.

Recientemente se ha especulado que José Madero habría tenido una relación con la esposa de Arturo Arredondo, esto mientras el guitarrista seguía casado.

Fue el periodista Mich Rubalcava, quien reavivó la polémica sobre una supuesta infidelidad que habría afectado la relación entre ambos músicos, quienes compartieron banda durante más de una década.

La supuesta infidelidad de José Madero

Antes de que PXNDX se separara en 2016, José Madero y Arturo Arredondo mantenían una relación cercana, no solo como colegas, sino como amigos que compartían también momentos familiares.

Según Rubalcava, ambos solían convivir junto a sus respectivas parejas, Vicky y Mónica, con quienes formaban un grupo unido.

Con el paso del tiempo, la dinámica entre ellos cambió. Mich Rubalcava detalló que fue Vicky quien comenzó a notar comportamientos fuera de lo común entre Madero y Mónica.

De acuerdo con el periodista, ella observaba una conexión diferente entre ambos: “los veía con mucha complicidad”, afirmó.

Además, mencionó que era frecuente que José y Mónica se ausentaran juntos en distintas ocasiones, lo que generó inquietudes en Vicky, quien terminó investigando por su cuenta.

La tensión alcanzó su punto más alto cuando Vicky tomó la decisión de mostrarle a Arturo Arredondo conversaciones, imágenes y videos que, según Rubalcava, confirmaban la relación entre su pareja y la esposa de su amigo.

“Pepe Madero le dio vajilla a su amigo Arturo, mejor amigo de toda la vida con la mujer (…), había pláticas, videos, fotos (…), Arturo se enfrentó a Pepe. Vicky lo cortó y Pepe se desapareció, jamás le dio la cara y lo bloqueó”.

Aunque hasta ese momento el tema solo circulaba en redes y rumores, fue el propio Arturo Arredondo quien terminó reconociendo ante el periodista que no se trata de una especulación.

La respuesta de Arturo Arredondo ante el escándalo

Cuando el periodista le preguntó directamente sobre el caso, Arturo Arredondo respondió con una frase que dejaba claro que ya no deseaba hablar del tema.

“¿A estas alturas? Medio Monterrey ya sabe. No pretendo hacer una entrevista sobre eso”.

No obstante, más tarde envió una respuesta más elaborada a través de mensajes de texto, donde compartió su postura.

“No puedo confirmar ni negar nada. La verdad siempre encuentra su camino, sin ayuda mía. Uno aprende a no meterse al lodo con marranos. Solo pido respeto por la privacidad de mi familia, que ellos no tienen culpa de nada”.

¿Hay posibilidad de reunión con PXNDX?

A pesar de los rumores que han circulado durante años sobre una posible reunión de PXNDX, José Madero ha sido claro en que esa etapa de su vida quedó atrás.

El grupo, reconocido por su estilo de happy punk mexicano, se despidió de los escenarios el 19 de febrero de 2016 con un concierto en Bogotá, Colombia.

Desde entonces, cada integrante ha seguido su propio camino. Madero ha continuado como solista, mientras que Arturo Arredondo ha trabajado en otros proyectos musicales, entre ellos Desierto Drive, una banda conformada por los exintegrantes de PXNDX.

En 2020, circularon versiones sobre un posible reencuentro, pero José Madero aclaró en entrevistas que no tenía conocimiento de ninguna reunión y que no le interesaba volver a formar parte del grupo.

Una banda que marcó a una generación

PXNDX dejó una huella importante en la música alternativa de México. Con siete discos de estudio, incluyendo su último álbum Sangre Fría (2013), la banda logró consolidarse con una base sólida de fans, que aún hoy recuerdan sus letras, su estilo y sus conciertos.

Aunque la posibilidad de volver a verlos juntos parece lejana, el legado del grupo sigue presente.

No obstante, los asuntos personales como el que se ha hecho público en los últimos días, muestran que las relaciones entre sus integrantes quedaron lejos de sanar.