Netanyahu ordena atacar de inmediato Gaza

fuente: AFP

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó el martes a sus tropas atacar de inmediato la Franja de Gaza, tras acusar a Hamás de violar el acuerdo de cese el fuego patrocinado por Estados Unidos.

“Tras consultas en materia de seguridad, el primer ministro Netanyahu ordenó a los militares realizar poderosos bombardeos en la Franja de Gaza”, indicó un comunicado de su oficina.

La decisión se produce poco después de que las tropas de las FDI fueran atacadas en el sur de la Franja de Gaza, y en medio de la ira israelí después de nuevas violaciones de Hamas que involucraron la devolución de cuerpos de rehenes.

La Oficina del Primer Ministro afirmó que Hamás incurrió en “una clara violación del acuerdo” al entregar restos que, según peritajes israelíes, pertenecían a Ofir Tzarfati, quien murió en el ataque del 7 de octubre y cuyo cuerpo fue recuperado de Gaza durante una operación de las FDI en noviembre de 2023.

Un avión no tripulado de las FDI que sobrevolaba el este de la ciudad de Gaza el lunes registró a miembros de Hamas llegando al área con una bolsa blanca que contenía los restos de Tzarfati. Colocaron la bolsa en un pozo cavado por un tractor, lo cubrieron con tierra y luego notificaron a la Cruz Roja, alegando que habían encontrado un cuerpo.

Según el acuerdo de alto el fuego, Hamas debía informar en un plazo de 72 horas qué organismos podía localizar. Los funcionarios israelíes creen que el grupo violó el acuerdo al ocultar que tenía los restos de Tzarfati.

Además, ha decidido expandir el territorio bajo control de las FDI en la Franja de Gaza, según informes de la emisora pública Kan, y está hablando con altos funcionarios estadunidenses para coordinar la medida. La Oficina del Primer Ministro se niega a comentar sobre los informes.

FDI dicen haber matado a tres palestinos en Cisjordania

Las fuerzas israelíes mataron a tres palestinos a los que calificaron de miembros de una “célula terrorista”, durante un allanamiento cerca de la ciudad de Yenín, en Cisjordania ocupada, informó la policía. La operación en la aldea de Kafr Qud fue realizada conjuntamente por el ejército y la unidad élite de contraterrorismo policial, Yaman.

“Durante una ofensiva realizada por las fuerzas de Yaman en la zona de Kafr Qud (…), los agentes intervinieron para neutralizar una célula terrorista que planeaba un ataque y era parte de una organización terrorista activa en el campo de refugiados de Yenín”, indicó la policía en un comunicado. “Las fuerzas detectaron a miembros de la célula saliendo de una cueva. Francotiradores de la unidad abrieron fuego preciso, matando a los tres terroristas”, agregó.

El ejército lanzó posteriormente un bombardeo aéreo en la cueva para destruir el “escondite terrorista”, dijo la policía. El Ministerio de Salud palestino de Cisjordania identificó a los tres hombres, todos de una veintena de años, como Abdulah Mohamed Omar Jalamneh, Ziad Naser Jaas y Ahmed Azmi Aref Nashrati.