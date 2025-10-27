Inicia Municipio labores de recarpeteo en la avenida Silvestre Terrazas.

Se busca mejorar la circulación vehicular de más de 100 mil personas que diariamente pasan por esta zona.

El Gobierno Municipal, a través del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), inició los trabajos de recarpeteo de la carretera a Cuauhtémoc/Silvestre Terrazas que abarca de la calle Santa Eulalia hasta la calle 112ª de sur a norte.

Inicialmente, los trabajos comenzarán con raspado del pavimento con el fin de levantar la carpeta de asfalto dañado y colocar el nuevo material. Lo anterior prevé beneficiar la conectividad y movilidad de más de 100 mil personas que diario circulan en este sector.

Además, este proyecto contempla la atención de 13 mil, 365.24 metros cuadrados con un espesor de 3.5 centímetros, asegurando una circulación más ágil y segura para quienes transitan por la zona.

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de automovilistas y trabajadores, se exhorta a la ciudadanía a respetar los señalamientos preventivos y a circular con precaución por el sector.