Impulsa JCAS instalación de cosechas de agua de lluvia en Tubares, municipio de Urique.

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), llevó a cabo en la localidad de Tubares, municipio de Urique, un taller práctico para la instalación de sistemas de cosecha de agua de lluvia, en colaboración con la asociación CAPTAR A.C. y beneficiarios de la región.

Durante la jornada se compartieron conocimientos y técnicas sobre la correcta construcción de los componentes del sistema, como la techumbre de captación, estructura de madera, lámina, tubería, conexiones, filtro de sólidos y la base que soporta el tinaco de 2 mil 500 litros.

Todos los materiales fueron entregados de forma gratuita a las familias beneficiadas.

Actualmente se encuentran en proceso de instalación 69 sistemas de cosecha de agua de lluvia, de los cuales 49 corresponden al municipio de Urique y 20 al de Batopilas, con el fin de beneficiar directamente a 276 personas, con una inversión total de 2 millones de pesos.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno del Estado por garantizar el acceso al agua mediante soluciones sostenibles que fortalezcan la resiliencia de las localidades serranas frente a la escasez hídrica.