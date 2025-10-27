Alerta Protección Civil Municipal descenso en las temperaturas a mediados de semana

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, informa que a partir del miércoles 29 de octubre, se esperan amaneceres más fríos y sensación térmica fresca en gran parte de la ciudad.

Con base en el pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes 27 de octubre, el clima se mantendrá soleado, con una temperatura máxima de 31°C y mínima de 14°C, y sin probabilidad de lluvia y con rachas de hasta 35 kilómetros por hora y el martes 28 continuará con cielo despejado y ambiente templado, con máxima de 30°C y mínima de 14°C, sin precipitaciones previstas.

A partir del miércoles 29, se prevé un descenso importante en las temperaturas, con una máxima de 21°C y mínima de 10°C, por lo que se sentirá un ambiente más fresco, incluso frío durante la mañana y noche. La probabilidad de lluvia será baja, del 4 por ciento por la mañana.

El jueves 30 de octubre se mantendrá mayormente soleado, con una temperatura máxima de 28°C y mínima de 9°C, por lo que se anticipa una mañana fría y finalmente, para el viernes 31 de octubre, se espera un día mayormente soleado, con máxima de 28°C y mínima de 13°C, con rachas de viento de 35 kilómetros por hora, y una probabilidad mínima de lluvia del 1 por ciento.

La Coordinación Municipal de Protección Civil exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura, especialmente con niños, personas mayores y mascotas; así como a evitar la exposición prolongada al frío durante las mañanas y mantenerse informados a través de canales oficiales.

El Gobierno Municipal de Chihuahua reitera su compromiso con la prevención y el bienestar de las familias chihuahuenses, y continuará informando sobre las condiciones del clima conforme avance la temporada invernal.