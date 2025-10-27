Listo operativo para la ‘Feria del Hueso’

El Gobierno Municipal presentó el operativo “Día de Muertos” a fin de que los ciudadanos puedan asistir a la tradicional Feria de Hueso este fin de semana y visitar a sus fieles difuntos en los panteones municipales, donde destacaron la presencia de 29 unidades de la policía municipal.

La tradicional Feria del hueso, que se centra en San Jorge, será de 8:00 am a 7:00 pm y los cementerios de 8:00 am a 6:00 pm sábado y domingo.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) implementará un operativo especial durante la Feria del Hueso, con el objetivo de garantizar la seguridad de visitantes, expositores y familias que acudan a los panteones con motivo del Día de Muertos, informó el titular de la dependencia, Julio César Salas.

El despliegue contará con 29 patrullas, 100 motocicletas, cuatro unidades de bomberos y una bombera rápida, con cobertura en los cuadrantes 2, 3 y 4, así como en zonas al norte y sur de la ciudad.

Salas explicó que el operativo busca prevenir incidentes, atender emergencias con mayor rapidez y orientar a la población para reducir riesgos durante los días de mayor afluencia.

“Todos los días, en diferentes sectores de la ciudad, tendremos presencia en los cuadrantes 2, 3 y 4, al norte y al sur. Contaremos con 29 unidades listas, 100 motocicletas, cuatro unidades de bomberos y una bombera rápida”, detalló el director.

Entre las prioridades se encuentran proteger a las familias, evitar la pérdida de menores y prevenir robos oportunistas, así como mantener el orden durante las concentraciones de público.

“Como siempre lo decimos en eventos masivos: no pierdan de vista a sus hijos”, enfatizó Salas.

El operativo también contempla atención inmediata en casos de separación entre padres e hijos, con personal destinado a la localización y resguardo de menores hasta reunirlos con sus familiares. Asimismo, el funcionario exhortó a la ciudadanía a cerrar correctamente sus vehículos y no dejar objetos a la vista, ya que se han detectado casos de unidades con llaves puestas o vidrios abiertos.

La vigilancia será constante durante toda la feria, con ajustes según el flujo de asistentes. Salas invitó a comerciantes, organizadores y vecinos a colaborar y reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencia 911.

“Ayúdenos, por favor, reportando de inmediato cualquier incidente. La cooperación ciudadana es fundamental para mantener un saldo blanco”, concluyó.

Por su parte, la Dirección de Servicios Públicos Municipales informó que los cuatro panteones municipales estarán completamente habilitados para recibir a miles de visitantes durante el 1 y 2 de noviembre, con operativos especiales de limpieza y apoyo.

El titular de la dependencia, José de LaMadrid, señaló que los panteones se ubican de la siguiente manera: Panteón 1 y 2 en la colonia San Jorge, Panteón 3 en El Porvenir y Panteón 4 en la zona sur, en Carrizalillo.

“Ya están los cuatro panteones listos para atender a toda la ciudadanía”, afirmó.

El operativo incluye cuadrillas permanentes de limpieza, 30 contenedores de un metro cúbico para residuos, 20 depósitos de 200 litros en el corredor de la Feria del Hueso y bolsas para separación de desechos, además del despliegue de 55 trabajadores para apoyo y orientación a los visitantes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca garantizar una celebración segura, ordenada y con servicios adecuados durante las festividades de Día de Muertos.