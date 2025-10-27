Invita Municipio al “Viernes Divertido” en el Museo Sebastián

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, invita a las familias chihuahuenses a participar en el programa “Viernes Divertido”, una propuesta educativa y artística diseñada especialmente para niñas y niños durante los días de Consejo Técnico Escolar.

El próximo viernes 31 de octubre, el Museo Sebastián abrirá sus puertas de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. para ofrecer una jornada llena de actividades creativas, recorridos interactivos y talleres artísticos en un ambiente seguro y estimulante, pensado para que las y los pequeños disfruten, aprendan y se diviertan mientras los adultos realizan sus actividades cotidianas.

“Viernes Divertido” forma parte de las estrategias del Instituto de Cultura del Municipio para la formación de nuevos públicos y el acercamiento temprano al arte, prioriza el acceso equitativo a la cultura, el fortalecimiento del tejido social y la utilización de los espacios públicos como centros de aprendizaje.

Durante esta jornada, niñas y niños de 6 a 12 años podrán participar en talleres creativos y lúdicos, recorridos interactivos por las salas del museo y actividades artísticas inspiradas en las exposiciones vigentes, cabe destacar que tiene un cupo limitado a 20 niños.

Con “Viernes Divertido”, el Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso con el impulso a las artes visuales y el desarrollo integral de las infancias, creando espacios donde el arte se convierte en una herramienta de aprendizaje, convivencia y descubrimiento.

Para más información sobre el registro y detalles del taller, las personas interesadas pueden comunicarse por WhatsApp al (639)1235373 o acudir directamente al Museo Sebastián, ubicado en avenida Juárez 601, colonia Centro.