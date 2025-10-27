Clausura Gobernación Municipal cuatro establecimientos en semana del 20 al 26 de octubre

El Gobierno Municipal de

Chihuahua, a través de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento, informa que del 20 al 26 de octubre se realizaron 263 inspecciones a locales y establecimientos, resultando en 16 actas administrativas por diversos motivos y cuatro clausuras en total.

Las clausuras realizadas al momento fueron:

Licorería Licores Venceremos, por falta de diversa documentación, como la licencia de bebidas alcohólicas, licencia de funcionamiento y programa interno de protección civil.

Tienda de abarrotes Lily, por discrepancia en opinión municipal y falta de más documentos.

Restaurante bar Del Paseo Café, por operar fuera de horario y obstaculizar labor de elementos.

Establecimiento Parque Moctezuma, por riña.

Continúa activa una célula preventiva conformada por diversos elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que tienen como objetivo el lograr el orden y sano desarrollo de las actividades comerciales nocturnas, así como prevenir la venta de droga.