Clausura Gobernación Municipal cuatro establecimientos en semana del 20 al 26 de octubre
Tags :clausurasGobernacionoctubre
Chihuahua, a través de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento, informa que del 20 al 26 de octubre se realizaron 263 inspecciones a locales y establecimientos, resultando en 16 actas administrativas por diversos motivos y cuatro clausuras en total.
Las clausuras realizadas al momento fueron:
- Licorería Licores Venceremos, por falta de diversa documentación, como la licencia de bebidas alcohólicas, licencia de funcionamiento y programa interno de protección civil.
- Tienda de abarrotes Lily, por discrepancia en opinión municipal y falta de más documentos.
- Restaurante bar Del Paseo Café, por operar fuera de horario y obstaculizar labor de elementos.
- Establecimiento Parque Moctezuma, por riña.
Continúa activa una célula preventiva conformada por diversos elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que tienen como objetivo el lograr el orden y sano desarrollo de las actividades comerciales nocturnas, así como prevenir la venta de droga.