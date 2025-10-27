Realiza D.A.R.E. de la Policía Municipal acciones preventivas en 65 escuelas

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, adscritos al grupo D.A.R.E. (Drugs Abuse Resistence Education), intervienen en 65 planteles educativos de la ciudad, como parte de la estrategia preventiva.

La jefa de grupo D.A.R.E., Cecilia Aragón, señaló que, en este ciclo escolar, trabajan en distintos niveles educativos, como lo es preescolar, primaria y secundaria, para concientizar a las y los estudiantes sobre temas de conducta, valores, adicciones, todo esto de acorde a la edad.

“En el jardín de niños, los temas son más a la prevención, primarias, pues lo piden para prevenir para el conocimiento hacia las consecuencias del uso de vapeadores, de cigarro, o de alguna droga”, explicó.

Aviso escolar, riesgo por uso indebido de internet, son algunos de los temas que integra dicho programa, mismo que tiene presencia no sólo en Estados Unidos, si no en más de 50 países de todo el mundo, incluido México.