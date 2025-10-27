Cambiarán circulación en Fuerza Aérea – Aldama a partir del miércoles

Carlos Rivas, director de obras públicas, informó que a partir del miércoles 29 de octubre se implementará un cambio en la circulación derivado de los trabajos de construcción del paso superior en la intersección de la carretera Aldama y avenida Fuerza Aérea.

Rivas precisó que no habrá cortes totales a la circulación, aunque sí se aplicará un movimiento direccional en ambos sentidos sobre la carretera Chihuahua–Aldama.

“Si circulas por la carretera Chihuahua–Aldama, tendrás un ligero movimiento direccional en ambos sentidos, sin ningún corte a su circulación”, explicó el funcionario.

Rutas alternas

Para quienes transitan por avenida Fuerza Aérea rumbo al centro, la ruta alterna será:

Continuar por la carretera a Aldama antes de llegar a la intersección. Tomar el primer retorno para incorporarse nuevamente en dirección hacia Chihuahua.

Rivas indicó que los trabajos contemplan la demolición de guarniciones y la habilitación de un desvío temporal de terracería para mantener la circulación sobre la carretera Aldama.

“Quienes vienen de Fuerza Aérea, por ejemplo del aeropuerto, no podrán continuar derecho; deberán desviarse a la derecha y más adelante utilizar el primer retorno —donde se reubicarán semáforos— para continuar rumbo al centro”, detalló.

Asimismo, agregó que los vehículos que circulan desde la carretera Aldama hacia la ciudad lo harán de manera regular, mientras que quienes se dirigen hacia el relleno sanitario deberán seguir el mismo procedimiento para incorporarse a Fuerza Aérea.

Finalmente, el director exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones, atender la señalización preventiva y salir con tiempo adicional, especialmente quienes tengan vuelos programados o deban llegar puntuales a sus centros de trabajo.