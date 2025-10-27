Diseña el uniforme de Cuu para Conade 2026 y gana $15 mil pesos

En rueda de prensa, encabeza por Juan Abdo director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, exhortó a los jóvenes entre 15 y 18 años, para diseñar el uniforme que portarán los atletas chihuahuenses en la Olimpiadas estatales del 2026.

Los ganadores podrán llevarse:

1er lugar: 15 mil pesos, un regalo sorpresa y su firma en el diseño

2do y 3er lugar: Dos mil pesos en monedero electrónico para tiendas de deportes.Convocatoria:

Los interesados tendrán acceso a una plantilla del uniforme en blanco, donde podrán diseñar ya sea con colores, acuarelas marcadores o bien, en un programa digital lo que seria el uniforme a portar por los atletas.

Únicamente pueden participar jóvenes chihuahuenses de entre 15 a 18 años de edad.

La convocatoria finaliza el próximo 20 de noviembre de 2025.

Para mayor información consulta: www.imcfdchihuahua.gob.mx