Lamentamos profundamente el fallecimiento del diputado Luis Fernando Chacón Erives. Congreso.

Enviamos nuestra solidaridad y respeto a familiares y amigos. Que descanse en paz.

-Presidente de la Comisión de Recursos Forestales.

-Subcordinador del Grupo Paralmentario del PRI.

-Luchó legislativa y políticamente por los bosques de nuestro estado y la dignificación de la labor de combatientes del fuego.

-Encabezó los esfuerzos para proveer de insumos a brigadistas durante la prolongada contingencia por los incendios forestales en 2025.

-Logró reformas para la prevención y atención gratuita del cáncer, en especial el de próstata.

-Logró recursos adicionales para la atención a victimas de la violencia.

-Durante los últimos meses trabajó incansablemente como parte medular del esfuerzo colectivo de la región de Guerrero para la construcción de la presa La Sombra que daría una alternativa hídrica a los municipios de la zona.

-Promovió la productividad de las personas privadas de la libertad como vía para la dignidad y la reinserción social efectiva. Llevó al Congreso del Estado espacios de venta de productos artesanales producidos en centros penitenciarios.

-Hizo equipo con la sociedad civil para legislar sobre el trato con dignidad de las personas que viven con autismo.

-Promovió oficialmente el reconocimiento de las personas cuidadoras en el estado de Chihuahua.

-Defensor incansable del sector ganadero y el campo chihuahuense; pugnó por recursos y condiciones dignas para las familias del sector primario.

-Creó el programa “A trascender”, con el mantuvo cercanía permanente con los municipios de su distrito llevando servicios accesibles y gratuitos en el rubro de salud, trámites gubernamentales y seguridad alimentaria.



-Comunicación GPPRI