Refuerzan acciones por el medio ambiente en últimos cuatro meses
En el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático, conmemorado cada 24 de octubre, el Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso con la educación ambiental y la acción climática local, a través de resultados tangibles que fortalecen la conciencia ciudadana y la resiliencia de la ciudad.
Durante los últimos cuatro meses, la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal ha impulsado diversas actividades enfocadas en la reforestación, reciclaje y educación ambiental, como parte de su estrategia para construir una Chihuahua más verde y sostenible.
Entre las acciones más destacadas se encuentran 121 pláticas de concientización ambiental, que han beneficiado a 2 mil 475 niñas, niños y adolescentes en escuelas, jardines de niños y empresas, abordando temas sobre el cambio climático, el cuidado de los recursos naturales y las prácticas sostenibles.
A través del programa “Detectives Ambientales”, y con el acompañamiento de Wiko, la abejita que representa a la Coordinación, se han entregado 288 credenciales a nuevos guardianes del planeta, fomentando desde temprana edad el respeto y amor por la naturaleza.
En materia de forestación y reforestación, se han intervenido 14 espacios públicos, donde se plantaron 705 árboles de especies nativas, favoreciendo la conservación de la flora local y la adaptación al clima de la región.
Además, mediante los intercambios de plantas nativas por materiales reciclables, se han entregado mil 196 plantas y árboles, incentivando la correcta separación de residuos y el fortalecimiento de áreas verdes urbanas.
Estas acciones reflejan el trabajo constante del Gobierno Municipal de Chihuahua para impulsar una cultura ambiental responsable y fortalecer la adaptación local ante los retos del cambio climático.