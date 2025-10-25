Pagará Estado “Fortalecimiento a la Compensación Provisional y Temporal Compactable”

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de las Secretarías de Hacienda y de Educación y Deporte, informa al magisterio adscrito a la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que se realizará el pago correspondiente al beneficio denominado “Fortalecimiento a la Compensación Provisional y Temporal Compactable”.



Este se verá reflejado en la primera quincena de noviembre de este 2025 para todas y todos los beneficiarios, con el objetivo de garantizar su correcta aplicación y sustento técnico en la elaboración de la nómina correspondiente.



Con esta acción, la SEyD reitera su compromiso con las y los trabajadores de la educación, reconociendo su labor y contribución al desarrollo del sistema educativo en Chihuahua.

Share this…





Whatsapp

Pinterest

Email