HomeLocalEstos son los lugares para acudir por tu apoyo PAAM del DIF Municipal del 28 al 31 de octubre.
Local

Estos son los lugares para acudir por tu apoyo PAAM del DIF Municipal del 28 al 31 de octubre.

La redacción28 al 31 de octubrepaam

El Gobierno Municipal, a través del DIF, informa a las y los solicitantes del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) que podrán acudir por su paquete alimentario del martes 28 al viernes 31 de octubre en los siguientes centros comunitarios:

28 de octubre:

  • Lealtad II, 11:00 horas
  • Lealtad I, 12:30 horas
  • Desarrollo Urbano, 12:30 horas

29 de octubre:

  • Santa Rosa, 9:00 horas

30 de octubre:

  • Arturo Gámiz, 9:00 horas
  • Popular, 13:30 horas
  • CEDEFAM Palestina, 13:30 horas

31 de octubre:

  • CEDEFAM Punta Oriente, 9:45 horas

Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario.

Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.

Cabe señalar que esta es la última entrega del PAAM, comprendida del 06 al 31 de octubre. Se invita a las y los seleccionados a mantenerse atentos a las páginas oficiales de Gobierno Municipal y DIF Municipal para conocer el próximo calendario mensual.

Asimismo, este programa es gratuito, se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, al 072, extensiones 2232 y 2239 en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.

Para mayores informes, podrán comunicarse a las extensiones previamente mencionadas o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.

Tags :28 al 31 de octubrepaam