Estos son los lugares para acudir por tu apoyo PAAM del DIF Municipal del 28 al 31 de octubre.

El Gobierno Municipal, a través del DIF, informa a las y los solicitantes del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) que podrán acudir por su paquete alimentario del martes 28 al viernes 31 de octubre en los siguientes centros comunitarios:

28 de octubre:

Lealtad II, 11:00 horas

Lealtad I, 12:30 horas

Desarrollo Urbano, 12:30 horas

29 de octubre:

Santa Rosa, 9:00 horas

30 de octubre:

Arturo Gámiz, 9:00 horas

Popular, 13:30 horas

CEDEFAM Palestina, 13:30 horas

31 de octubre:

CEDEFAM Punta Oriente, 9:45 horas

Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario.

Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.

Cabe señalar que esta es la última entrega del PAAM, comprendida del 06 al 31 de octubre. Se invita a las y los seleccionados a mantenerse atentos a las páginas oficiales de Gobierno Municipal y DIF Municipal para conocer el próximo calendario mensual.

Asimismo, este programa es gratuito, se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, al 072, extensiones 2232 y 2239 en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.

Para mayores informes, podrán comunicarse a las extensiones previamente mencionadas o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.