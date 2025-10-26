Publica Municipio lista de escuelas beneficiarias del programa “Escuelas Competitivas 2025”.

Este año fueron 58 instituciones con una inversión de 2 millones de pesos.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, publicó la lista de escuelas aceptadas en el programa “Escuelas Competitivas 2025”.

El año pasado se beneficiaron 27 escuelas con una inversión de un millón 254 mil 675 pesos y este año aumentó, pues fueron 58 instituciones beneficiadas, con un presupuesto asignado de 2 millones de pesos.

Este programa está dirigido a las escuelas públicas de nivel básico y medio superior del municipio de Chihuahua, con el fin de mejorar los espacios educativos mediante el equipamiento de sus instalaciones y generar condiciones óptimas para el aprendizaje y aprovechamiento de sus estudiantes.

La lista la puedes encontrar en las redes sociales del Gobierno Municipal. Cabe recordar que, la recepción de solicitudes se llevó a cabo del 29 de septiembre al 17 de octubre de 2025 y el trámite fue gratuito.

Para mayor información, acude a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicada en calle Segunda número, colonia Centro, segundo piso, dentro del Departamento de Infraestructura Educativa. El horario de atención es de lunes a jueves, de 9:00 a 15:30 horas, y viernes de 9:00 a 14:00 horas.