Firman convenio Sipinna e Ichijuv para la prevención de la violencia digital

La Secretaría General de Gobierno (SGG), el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv) firmaron un convenio para fortalecer la prevención, detección y atención de la violencia digital en la entidad.

El evento se realizó en las instalaciones del Ichijuv, donde participaron la directora del Instituto, Fernanda Jazmín Martínez Quintero, y la secretaria ejecutiva del Sipinna, Ana Margarita Blackaller Prieto.

El acuerdo impulsará la “Estrategia 360° para la seguridad de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital”, con acciones conjuntas de difusión, promoción, sensibilización, capacitación e investigación, de manera presencial y digital, de acuerdo a las competencias de cada institución.

Blackaller Prieto destacó que este esfuerzo interinstitucional refuerza el compromiso del Gobierno del Estado para garantizar que niñas, niños y adolescentes (NNA) crezcan y se desarrollen en entornos seguros, libres de violencia y con pleno respeto a sus derechos.

A su vez, la directora del Ichijuv señaló que la juventud enfrenta grandes desafíos en materia digital, por lo que esta alianza contribuirá a generar espacios de acompañamiento, orientación y protección, en estrecha colaboración con el Sipinna.