Tendrá Chihuahua puente de las ánimas como la película de “Coco”

Del 01 al 07 de de noviembre en distintos puntos de la capital se honrará la memoria de los que ya no están, a través del Instituto de Cultura Municipal (ICM), con aromas, colores, y muchas flores.

Fernanda Bencomo, titular del ICM, en conjunto con Lizzie García coordinadora de Relaciones públicas, informaron que iniciando el mes, del 01 al 03 de noviembre en el Puente de la Avenida Independencia simularán con flores y una pantalla el tradicional puente de las ánimas inspirados en la película de “Coco”.

En las mismas fechas tendrán un puente de luces en la Plaza de Armas, luego del 01 al 07 de noviembre en el salón Consistorial de presidencia, se expondrá un altar de muertos en memoria de Paco Alonso Letayf, quien falleció a mediados del año. Además, en el Museo Sebastián colocarán catrinas y ofrendas.

El tradicional desfile será el 02 de noviembre a partir de las 18:00 horas, por la calle Aldama para finalizar en la Plaza de Armas donde se tendrán grandes sorpresas.

“La inversión es de un millón de pesos entre catrinas, desfile, flores naturales que abrigarán las principales estaciones. El objetivo es fomentar las tradiciones mexicanas y recordar con amor a quienes ya no están en la tierra”.