Publica Municipio listado de 108 beneficiarios del programa “Apoyo a Descendientes de Veteranos de la Revolución”

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, da a conocer el padrón de los 108 beneficiarios del programa “Apoyo a Descendientes de Veteranos de la Revolución”.

La lista de los beneficiarios puede ser consultada en la página de la Dirección de Desarrollo Humano.

El apoyo será entregado en una sola exhibición, sujeta a la disponibilidad presupuestal de la Dirección de Desarrollo Humano y tendrá un mes de vigencia, a partir de la fecha definida para su cobro.

En caso de no ser posible la entrega del apoyo y no se acuda a reclamarlo en el transcurso de un mes, el apoyo será cancelado y podrá ser reasignado a otra persona.

A los interesados se les pide estar pendientes de la llamada que recibirán por parte del personal del Departamento del Club del Abuelo, para informarles la fecha de entrega del apoyo y todo lo relacionado con el proceso de cobro.

Para mayor información marcar al 072 extensión 6510, con línea directa al Departamento del Club del Abuelo.