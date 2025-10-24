Anuncian proyectos aprobados y consulta para Presupuesto Participativo 2026

En rueda de prensa, Laura Contreras titular de la Coordinación de Participación Ciudadana, informa los proyectos validados para ir a la próxima consulta pública del Presupuesto Participativo 2026, donde, de 556, fueron 487 los aprobados.

Para conocer las propuestas que fueron validadas es necesario ingresar a la página https://www.municipiochihuahua.gob.mx/DDHE/Presupuesto_Participativo o en el Facebook: https://www.facebook.com/cpc.chihuahua.mpio, ahí se encuentran organizadas por distrito para su fácil identificación.

Ya una vez publicadas, pueden iniciar con la campaña de promoción del voto entre sus familiares y amigos, previo a la consulta del Presupuesto Participativo, que se llevará a cabo los próximos 29 y 30 de noviembre, en un horario de 9:00 am a 7:00 pm.Este año la votación podrá realizarse de manera virtual a través de la aplicación:

“Sistema de voto digital a distancia” que se podrá descargar solo para teléfonos Android a través de la Play Store, los resultados arrojados por la aplicación se integrarán a los votos emitidos a través del sistema de voto electrónico por internet proporcionado por el Instituto Estatal Electoral (IEE).

A la par se contará con la adecuación de centros de votación por distrito y múltiples ubicados en diferentes puntos de la ciudad tal y como ha ocurrido en años pasados.

Para votar es necesario presentar su identificación oficial o una carta de identidad expedida por el ayuntamiento de Chihuahua en tiempo y forma, por lo que recomiendan ya contar con los cinco folios de las obras elegidas para agilizar el proceso.

En caso de ser menor de edad es necesario su CURP o una credencial de la escuela vigente. Recuerda que la participación de las niñas, niños y adolescentes es importante por lo que a partir de los seis años de edad pueden emitir su voto.

Para más información, marca al teléfono 614-200-48-00 extensión 6557, al WhatsApp 614-461-94-08 o puedes acudir directamente las instalaciones de la Coordinación de Participación Ciudadana ubicadas en el edificio de la intersección de las calles Libertad y Segunda de la Zona Centro.