Chihuahua estrenará nuevos camiones de limpia en diciembre

Para el próximo 7 de diciembre, Chihuahua capital estrenará nuevas unidades de recolección de basura, informó José de la Madrid, director de Servicios Públicos Municipales.

De la Madrid explicó que ya fue adjudicada la licitación para el arrendamiento de los nuevos camiones, y una vez concluido el proceso del comité correspondiente, las unidades comenzarán a circular por las calles de la ciudad.

La licitación, publicada en septiembre, contempla la incorporación de 16 camionetas para cuadrillas y 6 vehículos de cuatro puertas destinados a las labores de recolección.

El funcionario destacó que, al tratarse de un esquema de arrendamiento, el mantenimiento preventivo y correctivo correrá por cuenta de la empresa proveedora, la cual deberá también proporcionar unidades de reemplazo en caso de fallas, con el fin de garantizar la continuidad del servicio en todas las colonias.

“Lo mejor de arrendar es que tenemos garantía inmediata sin gastos adicionales. Si se descompone algo, la empresa lo sustituye al momento, evitando retrasos y costos extra. Comprar los vehículos implicaría más tiempo y dinero en caso de desperfectos, por eso optamos por este modelo, siempre bajo licitación y en total transparencia”, explicó De la Madrid.