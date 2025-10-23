Temor a la inseguridad en México crece al 63%

fuente: AGENCIAEFE

El temor a la delincuencia y la prevalencia de la inseguridad volvió a escalar en México durante el tercer trimestre de 2025. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 63% de la población adulta en zonas urbanas considera inseguro vivir en su ciudad.

Este dato representa un aumento respecto al 58.6% registrado en septiembre de 2024, y ―aunque implica una leve baja frente al trimestre anterior (63.2%)― confirma que la percepción de inseguridad sigue siendo una preocupación dominante en el país.

La ENSU, que mide trimestralmente la percepción ciudadana sobre seguridad en 91 ciudades mexicanas, revela que más de seis de cada diez adultos viven con miedo constante. Este nivel no se observaba desde finales de 2023, lo que sugiere un retroceso en la confianza ciudadana a pesar de los esfuerzos gubernamentales por reducir los índices delictivos.

Los datos arrojan que hubo solo una reducción del 0.01% respecto a los datos registrados en el segundo trimestre evaluados por la ENSU del INEGI | Captura de Pantalla, ENSU / INEGI

Las cinco ciudades más inseguras de México en el tercer trimestre de 2025

El informe identifica a Culiacán, Sinaloa, como la ciudad con mayor percepción de inseguridad con un alarmante 88.3% de sus habitantes sintiéndose en riesgo. Este dato se enmarca en un contexto de reacomodo criminal tras la detención de Ismael “Mayo” Zambada hace más de un año, al igual que el desarrollo de la llamada “narcoguerra” entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza en la región

Le siguen:

Irapuato, Guanajuato: 88.2% de percepción de inseguridad

Chilpancingo, Guerrero: 86.3%

Ecatepec de Morelos, Estado de México: 84.4%

Cuernavaca, Morelos: 84.2%

Estas ciudades comparten características comunes: presencia de grupos delictivos, alta incidencia de violencia armada, y una débil percepción de efectividad institucional. En contraste, algunas urbes muestran niveles bajos de inseguridad percibida, lo que evidencia disparidades regionales.

Las ciudades más seguras según la ENSU son:

San Pedro Garza García, Nuevo León: 8.9%

Piedras Negras, Coahuila: 15%

Benito Juárez, Ciudad de México: 15.6%

Los Mochis, Sinaloa: 19.2%

San Nicolás de los Garza, Nuevo León: 22.4%

Espacios públicos: los más temidos por la ciudadanía

La inseguridad no se limita al entorno doméstico. La ENSU revela que los espacios públicos son percibidos como altamente peligrosos, afectando la movilidad, el acceso a servicios y la vida social.

71.7% de los mexicanos se siente inseguro en cajeros automáticos en la vía pública

64.9% en el transporte público

64.4% en las calles

57.1% en las carreteras

Este clima de inseguridad ha modificado los hábitos cotidianos:

40.6% dejó de portar objetos de valor

36.9% restringe la salida de menores

35% evita caminar de noche cerca de su vivienda

22.4% ha reducido las visitas a familiares o amistades

Aunque algunos de estos porcentajes han bajado ligeramente respecto a trimestres anteriores, el impacto en la calidad de vida sigue siendo considerable. El miedo condiciona decisiones diarias, desde el uso del transporte hasta la convivencia social.

¿Menos homicidios, pero más miedo? Estos dicen los datos

Uno de los contrastes más llamativos del informe es entre la percepción ciudadana y las cifras oficiales de delitos. De acuerdo con los datos, el promedio diario de homicidios en México bajó a 59.5 en septiembre de 2025, frente a los 86.9 registrados en el mismo mes de 2024. Esta reducción del 32% coincide con el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Durante ese periodo, las autoridades reportaron:

Más de 34 mil detenidos por delitos de alto impacto

Incautación de más de 283 toneladas de droga

Sin embargo, estos avances no se han traducido en una mayor sensación de seguridad. La persistencia del miedo sugiere que la percepción ciudadana responde no solo a estadísticas, sino a experiencias personales, presencia de grupos criminales, y confianza en las instituciones.

Los datos del INEGI también resaltan una ligera reducción en delitos de alto impacto y la incautación de más de 280 toneladas de droga | Imagen Ilustrativa Infobae

Confianza en autoridades: fuerzas armadas vs. policías

La ENSU también mide la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad. Los resultados muestran una clara preferencia por las fuerzas armadas, que gozan de mayor legitimidad entre la población.

Marina: 86.7% de efectividad percibida

Ejército Mexicano: 83%

Fuerza Aérea Mexicana: 83.2%

En cambio, las corporaciones civiles obtienen evaluaciones más bajas:

Policía estatal: 52.7%

Policía municipal: 46.8%

Además, solo el 30.3% de los encuestados considera efectivo al gobierno local para resolver los principales problemas urbanos. Entre los más mencionados están:

Baches: 84.9%

Fugas de agua: 59.6%

Coladeras tapadas: 60%

El Ejército Mexicano y la Marina son las instituciones armadas mexicanas que más prestigio tienen en el ámbito de la seguridad pública