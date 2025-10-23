Animadora muere tras recibir disparo en fiesta

fuente: adrenalina

Una animadora de instituto murió tras recibir un disparo en una fiesta el domingo, que la dejó con graves lesiones en el cerebro.

Kimber Mills, de 18 años, fue tiroteada a primera hora del domingo en Pinson, Alabama, en una zona muy boscosa conocida como The Pit, según AL.com. La oficina del sheriff del condado de Jefferson dijo que el sospechoso, Steven Tyler Whitehead, de 27 años, se presentó sobre las 12:24 de la mañana y disparó su arma varias veces tras una pelea verbal y física. Wvtm informó de que el tiroteo se produjo en una hoguera.

Whitehead fue acusado de tres cargos de intento de asesinato y está detenido bajo fianza de 180.000 dólares.

Ashley Mills, hermana de la víctima, declaró a AL.com que nadie conocía a Whitehead, y añadió que éste intentó hablar con una amiga de Kimber. Ashley dijo que la chica se lo contó entonces a su novio, lo que provocó una pelea que acabó con disparos.

Kimber Mills, de 18 años, tenía previsto asistir a la Universidad de Alabama en 2026.

“Kimber quedó atrapada en el fuego cruzado”, dijo Ashley Mills.

Kimber Mills cursaba el último año en el instituto Cleveland, donde era animadora y también corría en atletismo. La hermana de Kimber Mills dijo que murió el miércoles por la noche.

“¡Nuestra dulce hermanita se fue a estar con el Señor anoche a las 19:08! ¡Ha tenido la mayor reunión para la marcha de honor que el doctor haya visto jamás! Era y es muy querida por muchos. ¡Te echaremos de menos Kimber! Todo el mundo es libre de compartir este post donde considere necesario”. escribió Ashley Mills en Facebook.

Según el informe, Kimber Mills planeaba asistir a la Universidad de Alabama en 2026 con la esperanza de convertirse en enfermera.

Tyler Whitehead fue detenido en relación con el tiroteo.

Ashley Mills dijo que las heridas de su hermana eran demasiado graves, y añadió que el martes por la tarde se celebró una marcha de honor.

“Tiene demasiados traumatismos cerebrales”, dijo Ashley Mills. “Respira por sí misma con un respirador artificial asistido… La tenemos en DNR porque no queremos hacerle más daño intentando traerla de vuelta. Ya lo tenemos preparado para que sea donante de órganos porque eso es lo que ella quería.”

“Tenía un poco de agallas”, dijo Ashley Mills.

El jefe de policía de Trussville Eric Rush, dijo que Kimber Mills recibió disparos en la cabeza y la pierna y fue trasladada al hospital UAB de Birmingham.

Otras tres personas también resultaron heridas en el tiroteo.

Rylie Cirbo, que conocía a Kimber Mills, dijo Fox News Digital: “Preferiría que se la conociera por su personalidad alegre y su gran sonrisa antes que por la tragedia”.

“Estoy agradecida por toda la alegría que ha traído a mis otros amigos”, dijo. “Parecía una luz muy brillante en tantas vidas”.