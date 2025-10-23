Llevan inscripciones de la Universidad de las Mujeres a la zona rural

Con el objetivo de acercar más oportunidades de desarrollo y capacitación a todas las chihuahuenses, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, llevó el proceso de inscripción del programa de Universidad de las Mujeres a diversas comunidades de la zona rural del municipio de Chihuahua.

Durante esta jornada, personal del Instituto brindó información y apoyo directo a mujeres interesadas en continuar su formación académica o adquirir nuevos conocimientos que les permitan fortalecer su autonomía económica.

Los seccionales visitados fueron El Charco, El Sauz, Colonia Soto y Guadalupe, donde las asistentes conocieron la oferta educativa que ofrece el programa de la Universidad de las Mujeres, la cual incluye licenciaturas, maestrías, especializaciones técnicas e inglés diseñadas para impulsar el crecimiento personal y profesional de las mujeres.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de garantizar el acceso a la educación y a las oportunidades de desarrollo sin importar el lugar de residencia, promoviendo la igualdad sustantiva y el empoderamiento de las mujeres en todo el territorio chihuahuense.

Para más información y consultar la oferta educativa ingresa a www.municipiochihuahua.gob.mx/IMM/UM o bien marca al 072 ext. 2620