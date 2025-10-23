Arranca construcción de paso superior en Carretera Aldama y Fuerza Aérea

El alcalde Marco Bonilla, en compañía del secretario de desarrollo urbano, Gabriel Valdez,dieron el banderazo oficial de la construcción del paso superior ubicado en la intersección de la carretera Chihuahua – Aldama y avenida Fuerza Aérea, una de las obras emblemáticas de la actual administración que busca mejorar la movilidad en esta zona oriente y aeropuerto de la ciudad.

Con una inversión de 148.8 millones de pesos, esta obra beneficiará a más de 350 mil chihuahuenses que pasan frecuentemente por este sector.

Los principales beneficios son facilitar la circulación vehicular, reducir la congestión y optimizar tiempos de desplazamiento.

Además, este puente suma a los otros dos emblemáticos de la administración que es el de las avenidas Industrias y Nogales (cuyas labores ya iniciaron), así como la gaza de incorporación de Teófilo Borunda y Periférico de la Juventud que se prevé inicie en diciembre de este año.

En su mensaje, el edil reiteró su compromiso con la ciudadanía del sector ya que dicha obra acortará los tiempos de traslado entre sus joga