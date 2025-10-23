Marco Bonilla llama a la unidad panista y a defender las causas de México

Durante la instalación del nuevo Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua Capital que preside Cesar Komaba, el alcalde Marco Bonilla hizo un llamado a la militancia panista a mantenerse unida, firme en sus convicciones y lista para defender los valores democráticos ante los retos que enfrenta el país.

Acompañado por César Komaba Quezada, presidente del CDM, Bonilla destacó que esta asamblea representa “un pase de lista moral” de quienes creen en la libertad, la dignidad de la persona y el bien común

.“Esta asamblea no es solo un acto interno del partido, es un aquí estamos los que no se rinden, quienes siguen creyendo que vale la pena luchar por el estado y por el país”, expresó el alcalde.Bonilla recordó los momentos históricos que han marcado al panismo en Chihuahua, desde las luchas encabezadas por Don Luis H. Álvarez, hasta el triunfo de Maru Campos en 2016, cuando abrió Presidencia a todos los chihuahuenses.

“Desde entonces, Chihuahua Capital no solo es el corazón del estado, también es bastión moral del panismo en México”, señaló.

El alcalde advirtió que hoy el país enfrenta un “rumbo peligroso”, ante la concentración del poder y el debilitamiento de las instituciones.“Desde Chihuahua decimos con voz firme: ¡es hora de luchar!”

Bonilla convocó a la militancia a mantenerse activa y solidaria, subrayando que cada panista cuenta y que el partido debe estar listo para dar la batalla política en defensa de los principios de Acción Nacional.

Finalmente, el alcalde refrendó su respaldo al nuevo dirigente municipal, César Komaba, reconociendo su trayectoria y compromiso con los valores del partido.

“No estás solo, estás arropado por una militancia que confía en ti, que reconoce tu resistencia y que sabe que vienes de esos tiempos en los que ser panista era remar contra la corriente”, expresó Bonilla.