Otorga Congreso la Medalla al Mérito Cultural “Víctor Hugo Rascón Banda 2025”

En Sesión Solemne del Congreso de Chihuahua encabezada por los representantes de los Tres Poderes del Estado, fue entregada la Medalla al Mérito Cultural Víctor Hugo Rascón Banda a la Mtra. Reneé Ivonee Acosta Díaz, destacada creadora en la categoría de Literatura.

La Mtra. Acosta Díaz cuenta con más de 35 años de trayectoria en los ámbitos de la creación, investigación, docencia, gestión y activismo cultural.

Su obra ha sido reconocida a nivel nacional e internacional con premios como el Premio Internacional de Poesía “Gabriela Mistral” (Chile), el Premio Internacional de Poesía Experimental (España), el Premio Nacional Bellas Artes de Literatura “Malcolm Lowry” y el Premio Nacional de Poesía “Dolores Castro”, entre otros.

Es autora de 13 libros (9 de poesía y 4 de ensayo literario) y su trabajo se encuentra presente en más de 36 antologías y acervos de bibliotecas internacionales.

Asimismo, ha sido beneficiaria de diversos programas de estímulos artísticos y se distingue por su labor en la promoción de la literatura femenina y la defensa de los derechos culturales de personas con discapacidad y en situación vulnerable.

La ganadora fue acreedora a la medalla conmemorativa, un estímulo económico de $64,700.00 (64 mil setecientos pesos 00/100M.N.) y la inscripción de su nombre en el Muro de Honor de la Sala de Visitantes Distinguidos del Congreso del Estado.

La diputada Rosana Díaz Reyes, presidente de la Comisión de Cultura, al exponer el informe en el que se detalla el nombre de la persona ganadora del reconocimiento, señaló que dicho galardón tiene como propósito reconocer la trayectoria y el impacto cultural de las y los artistas chihuahuenses que contribuyen al desarrollo del arte y la promoción cultural en el Estado.

Asimismo agradeció la participación del Jurado Calificador conformado por: Sagrario Silva Vélez, de la categoría de danza; Ing. Armando Samaniego Canive, de la categoría de teatro; Raúl Ramírez “KIGRA”, de la categoría de fotografía; Lic. Zoraya Xóchitl Valdiviezo Cardoza, categoría de pintura; Lic. Boris Díaz Rodríguez, de la categoría de música, y la Mtra. Virginia Ordóñez Hernández, de Literatura.

El Lic. Gustavo Macedo Pérez, Director General de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, en representación de la Gobernadora del Estado, Mtra. María Eugenia Campos Galván, dijo que la medalla Víctor Hugo Rascón Banda es más que eso, es un reconocimiento a las y los chihuahuenses que marcan nuestra sociedad y vida con su legado y pilar de la cultura.

“Su obra es una maravilla para Chihuahua; no es casualidad que su trabajo forme parte del acervo cultural de México. Si la obra de René es grande, su compromiso con la sociedad chihuahuense es mucho más.

Ella ha sido una comprometida con la lucha de las mujeres y con la cultura…con esta medalla reconocemos tu vida”, concretó.