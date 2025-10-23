Abren nuevas vacantes laborales para personas adultas mayores en Delicias y Meoqui

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) dio a conocer que se abrieron nuevas vacantes laborales dirigidas a personas de entre 60 y 69 años de edad, para integrarse como empacadores voluntarios en Delicias y Meoqui.

Esta iniciativa ofrece la oportunidad de obtener un ingreso económico extra, al tiempo que realizan una actividad que les permite mantenerse activos física y socialmente.

Los turnos tienen una duración de cuatro horas en los turnos matutino o vespertino, lo que representa una opción accesible y flexible, para las personas interesadas en aprovechar esta oportunidad laboral.Para mayor información comunicarse a la Dirección de Grupos Vulnerables al teléfono (614) 429-33-00, extensión 17921.