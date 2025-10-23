Invita Municipio al Taller de idioma Ralámuli en la Mediateca Municipal

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, invita a participar en el Taller de Ralámuli, un espacio de aprendizaje, acercamiento al idioma y la cultura de dicho pueblo, en las instalaciones de la Mediateca Municipal Enrique Servín Herrera “Guardian de las palabras”.

El taller está dirigido a personas mayores de 18 años y tiene como propósito promover el conocimiento y preservación de una de las lenguas originarias más importantes del norte del país.

Se trata de un curso nivel básico para principiantes, en el que las y los participantes podrán aprender sobre pronombres, artículos y formas de presentación, entre otros elementos esenciales del idioma ralámuli.

Dicho taller es permanente, las sesiones se llevan a cabo todos los miércoles y viernes de 6:00 a 7:30 pm, en un ambiente participativo que fomenta el respeto, la diversidad cultural y la valoración del patrimonio lingüístico de Chihuahua.

La entrada es completamente libre, y las personas interesadas en unirse al taller pueden solicitar más información al teléfono 614-415-5257, o acudir directamente a la Mediateca Municipal Enrique Servín, ubicada en avenida Teófilo Borunda número 1617, frente al Parque El Palomar.

Con actividades como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la promoción y preservación de las lenguas indígenas, así como con la construcción de espacios culturales inclusivos y accesibles para toda la comunidad.