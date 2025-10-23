Presenta Hacienda programa “Borrón y cuenta nueva”

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado presentó el programa “Borrón y cuenta nueva”, una iniciativa que ofrece descuentos históricos para facilitar a la ciudadanía la regularización de trámites y adeudos en materia vehicular, de tránsito y gobernación.

El titular de la dependencia, José de Jesús Granillo Vázquez, explicó que el programa contempla reducciones de hasta el 95 por ciento en multas y recargos, con el propósito de apoyar la economía de las familias chihuahuenses y fomentar el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Durante noviembre, los conductores podrán acceder a un 95% de descuento en multas de tránsito y recargos. En el caso de la expedición de licencias de conducir, los beneficios serán del 40% en noviembre, 30% en diciembre y 30% en enero.

Para los choferes que deban realizar examen toxicológico, se aplicará un 65% de descuento en noviembre y un 50% durante diciembre y enero.

En el rubro de licencias de gobernación, las multas y recargos tendrán reducciones del 80% en noviembre, 55% en diciembre y 50% en enero; mientras que la actualización de datos contará con descuentos del 40% en noviembre y 30% en los dos meses siguientes.

Además, se ofrecerán facilidades de pago y convenios en la expedición de constancias de no inconveniente emitidas por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dirigidas a establecimientos que venden, suministran o permiten el consumo de bebidas alcohólicas.

Granillo invitó a quienes posean vehículos que ya no circulan a darlos de baja del padrón vehicular por una cuota única de 500 pesos, con lo cual se eliminan todas las deudas anteriores, siempre y cuando el vehículo deje de circular definitivamente.

Para quienes mantienen adeudos de años anteriores, el funcionario recomendó acercarse directamente a Hacienda a fin de establecer convenios de pago personalizados que les permitan ponerse al corriente.

Los pagos pueden realizarse de forma presencial en las oficinas de Recaudación de Rentas, en kioscos ubicados en distintos puntos de la ciudad, o en línea a través de ipagos.chihuahua.gob.mx, donde es posible descargar una referencia bancaria para liquidar en tiendas de autoservicio o instituciones bancarias.

Asimismo, la dependencia ofrece atención e información mediante la página facebook.com/SHGobChih y por WhatsApp al número 614 372 17 00.