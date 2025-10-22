Capacitan a personal educativo en resolución pacífica de conflictos escolares

La Secretaría de Educación y Deporte, a través de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech) en coordinación con la Sección 8 del SNTE, llevo a cabo una serie de talleres sobre los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) a más de 229 figuras educativas en la capital del estado y Ciudad Juárez.

La actividad estuvo a cargo del Departamento de Mediación y Convivencia de Seech, en donde se abordaron temas como: el conflicto y las emociones, herramientas de comunicación, círculos de diálogo y escuelas formadoras de paz.

Entre las y los asistentes se encontraban supervisores, jefes de sector y asesores técnico pedagógicos (ATP’s) de los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria, tanto de escuelas del subsistema Estatal y Federal.

La jefa del departamento de Mediación y Convivencia de SEECH, Laura Nájera Morán, mencionó que esta acción tiene como objetivo formar mediadores que ayuden a crear un entorno donde las partes involucradas puedan expresarse y ser escuchadas para llegar a un acuerdo.

Agregó que, estas estrategias serán replicadas a directivos, docentes, personal administrativo, responsables de familia y alumnado para encontrar soluciones pacíficas que ayuden al desarrollo óptimo de los procesos educativos.

La capacitación sobre los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, busca fortalecer la cultura de la paz y el diálogo en las comunidades escolares con valores que contribuyan en la formación y desarrollo integral de las y los estudiantes.