José Luis Villalobos escucha a adultos mayores de la colonia 20 Aniversario

El diputado José Luis Villalobos García visitó el Club del Abuelo “Dejando Huella” que encabeza Sonia Cossío, ubicado al norte de la ciudad en la colonia 20 Aniversario, donde sostuvo un encuentro cercano con adultos mayores para escuchar sus inquietudes y compartir parte del trabajo legislativo que se impulsa desde el Congreso del Estado.

Durante la reunión, el legislador destacó que la labor parlamentaria cobra sentido cuando se conecta directamente con las necesidades ciudadanas, por lo que consideró fundamental acudir a las colonias y atender de primera mano las denuncias de la comunidad.

“Para poder serles útil a ustedes, primero debo escucharlos; solo así podremos construir soluciones que de verdad impacten en su calidad de vida”, expresó Villalobos.

Asimismo, reiteró su compromiso como representante del Partido Revolucionario Institucional para trabajar desde el Congreso en iniciativas que fortalezcan el bienestar social y garanticen mejores condiciones para las y los chihuahuenses.

Con esta visita, el diputado reafirmó que su labor consiste en transformar las necesidades de la comunidad en acciones concretas, llevando la voz de los chihuahuenses directamente a la toma de decisiones en el Congreso del Estado.