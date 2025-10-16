Suspenden provisionalmente espectáculos taurinos en Ciudad Juárez

El Juzgado Noveno de Distrito del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Ciudad Juárez, resolvió suspender provisionalmente los espectáculos taurinos en la Plaza de Toros Alberto Balderas, a raíz de un amparo promovido por la organización IPAESH Asociación Civil.

La medida, de carácter provisional, impide temporalmente la realización de eventos taurinos en dicho recinto mientras se analiza el fondo del recurso legal. La decisión fue calificada como “sorpresiva” por la empresa EMSA, responsable de la administración del coso juarense, que consideró que la resolución contraviene una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida el 6 de diciembre de 2023.

En esa resolución, la Segunda Sala de la Corte reconoció la validez de las actividades taurinas en el país bajo las leyes y reglamentos vigentes, lo que, según la empresa, ampara la celebración de corridas y espectáculos de esta índole. EMSA informó que cuenta con autorización vigente para la organización de eventos taurinos y que, en respuesta a la suspensión, presentó un Recurso de Queja ante el Poder Judicial de la Federación, el cual deberá resolverse en un plazo máximo de 48 horas por un Tribunal Colegiado de Circuito.

Durante la Temporada Taurina 2025, celebrada en la Plaza Alberto Balderas los días 19 de septiembre y 3 de octubre, se registró una destacada asistencia de público, lo que la empresa interpreta como muestra del interés social hacia la tauromaquia y su relevancia cultural en el país.

En su comunicado, EMSA reiteró su compromiso con la legalidad y con el respeto a las libertades individuales, particularmente al derecho de elección cultural en un marco pacífico y respetuoso. Asimismo, agradeció el apoyo de la afición y anunció que mantendrá informada a la opinión pública sobre el desarrollo del proceso judicial. La suspensión permanecerá vigente hasta que el tribunal competente emita una resolución definitiva sobre el fondo del amparo promovido.