Firman CANACO y CEDH colaboración

CEDH firma convenio de colaboración y entrega distintivo “Empresa comprometida con los Derechos Humanos” a Canaco Chihuahua.

En un evento protocolario encabezado por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua (CANACO), Ing. Alejandro Lazzaroto Rodríguez y el presidente interino de la #CEDHChihuahua, Dr. Alejandro Carrasco Talavera, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración a través del cual se coordinarán esfuerzos en materia de capacitación, formación, promoción, protección y defensa de los derechos humanos.

De igual forma, se realizarán los trabajos correspondientes para que las empresas agremiadas a esta cámara empresarial -en caso de cumplir con los requisitos establecidos-, reciban el distintivo “Empresa comprometida con los Derechos Humanos”, que otorga el organismo derecho humanista.

En este acuerdo de voluntades estuvieron presentes también el secretario técnico de la CEDH, Gildardo Iván Félix Durán; el director jurídico, Sergio Ruiz Dávila; la titular de la Unidad de atención al distintivo, Diana Rodríguez Hernández; Siamara Sandoval y Raúl Porras Pérez, integrantes de dicha unidad.

Nuestro reconocimiento y felicitación a Canaco Chihuahua por recibir dicho distintivo, al acreditar las buenas prácticas para la construcción de un entorno laboral igualitario, seguro, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos.

LaCEDHMásCercaDeTi #dhyempresa