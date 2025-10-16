Extienden horarios de atención del Museo Sebastián y el CDC

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, anunció la ampliación de los horarios de atención en el Museo Sebastián y el Centro de Desarrollo Cultural (CDC), con el propósito de brindar más oportunidades para que la ciudadanía disfrute de las exposiciones y actividades culturales que se desarrollan en ambos recintos.

A partir de esta semana, el nuevo horario en ambos museos será de martes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., y sábados y domingos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., con lo cual se busca acercar el arte, la cultura y el patrimonio a un mayor número de personas, fortaleciendo así la oferta cultural de Chihuahua Capital.

Con este ajuste, el Instituto de Cultura reafirma su compromiso de generar más espacios de encuentro con las artes, facilitando la asistencia de familias, estudiantes y visitantes durante horarios más accesibles.

Actualmente, ambos espacios cuentan con una amplia oferta expositiva. En el Centro de Desarrollo Cultural, se presenta la muestra “Las Tapias”, disponible hasta el 23 de noviembre, de Sergio Rodríguez, una serie de obras seleccionadas dentro de la convocatoria Abriendo las Puertas, que reflexiona sobre el crecimiento urbano y la transformación del paisaje chihuahuense.

En el Museo Sebastián, el público puede visitar “Matices Mentales”, también vigente hasta el 23 de noviembre, exposición integrada por quince obras creadas por pacientes del Hospital Psiquiátrico Doctor Ignacio González Estavillo, bajo la guía del maestro Hernán Ubaldo Gutiérrez Márquez, quienes transforman la arteterapia en un testimonio de resiliencia y sanación.

Además, continúa abierta la exposición “Un viaje por la acuarela”, disponible hasta el 19 de octubre, en colaboración con la Escuela de Arte Cobalto, que reúne obras realizadas en talleres de fotografía, conceptualización y técnicas de acuarela.

Durante octubre, el Museo Sebastián también inaugurará nuevas exposiciones: “Formato Abierto” el 16 de octubre, con obras de egresados de la Licenciatura en Artes Plásticas de la UACH; “Muestra Palmore” el 17 de octubre, con trabajos de alumnos de Centros Educativos Palmore; y “Voces del Bosque” el 23 de octubre, proyecto de Nube del Arte Studio, realizado con niñas y niños de Creel.

El Gobierno Municipal invita a toda la ciudadanía a visitar los museos, recorrer las exposiciones y participar activamente en la vida cultural de la ciudad, aprovechando los nuevos horarios que buscan acercar el arte a todos los sectores de la población.