Donald Trump habló con Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania: “Logramos grandes avances”

Fuente: Infobae

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este jueves una conversación telefónica con el mandatario ruso Vladimir Putin centrada en el conflicto entre Rusia y Ucrania y posibles rutas para alcanzar un acuerdo de paz, justo un día antes del encuentro previsto entre Trump y Volodimir Zelensky en la Casa Blanca.

A través de un mensaje publicado en la red social Truth Social, el líder republicano describió la comunicación como “muy productiva” y destacó la voluntad de ambas partes para lograr una solución negociada a la guerra de Moscú y Kiev.

Entre los puntos abordados, Putin felicitó a Trump y a Estados Unidos por “el gran logro de la paz en Medio Oriente”, asunto que —según Trump— servirá de impulso para las negociaciones dirigidas a poner fin a la guerra con Ucrania.

Trump afirmó que ambos mandatarios dedicaron tiempo considerable a debatir las relaciones comerciales entre sus países y que acordaron la celebración de una reunión de altos asesores la próxima semana. “Las reuniones iniciales de Estados Unidos estarán encabezadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, junto con otras personas por designar”, anticipó en su comunicado. También develó que, tras estos primeros encuentros, él y Putin se reunirán en Budapest, Hungría, en busca de fórmulas para detener la guerra.