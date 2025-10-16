Viajará Ebrard a EEUU para finiquitar el tema de las barreras comerciales

Fuente: Infobae

Por: Alexa Cirel

Durante su comparecencia ante el Senado de la República, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, manifestó que la mayoría de los asuntos que Estados Unidos catalogaba como “barreras comerciales” ya fueron atendidos.

“Ya todas están saldadas, no hay ningún problema”, afirmó, al subrayar que las relaciones con Washington atraviesan un momento de estabilidad y diálogo.

El secretario manifestó sus probabilidades de viajar a Estados Unidos para finiquitar los planteamientos que aún permanecen sobre la mesa y revisar los acuerdos alcanzados en materia económica.

Ebrard presentó los avances del Plan México y las consultas del T-MEC, destacando la inversión extranjera récord, el crecimiento exportador y la fortaleza de la estrategia económica nacional.

El funcionario también aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “va a sobrevivir” tras la revisión programada para 2026.