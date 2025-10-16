Deslumbrante fue el Desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Fuente: El Clarín

El Desfile de Victoria’s Secret Fashion Show volvió a desplegar todo su brillo y espectáculo este miércoles en Nueva York. Entre las grandes protagonistas estuvieron Karol G, que deslumbró con un look de alas rojas, y Angel Reese, la basquetbolista del Chicago Sky de la WNBA, que hizo historia al convertirse en la primera deportista profesional en subir a la pasarela del icónico desfile.

Reese, de 23 años, lució un conjunto de lencería floral rosa con encaje y plumas, acompañado de las clásicas alas blancas que definen a las “ángeles” de la marca. La deportista contó que se preparó con un instructor de modelaje para perfeccionar su caminata.

La marca relanzó el evento bajo el lema Wings Reveal, con una propuesta más diversa e inclusiva, y con figuras que van más allá del modelaje tradicional. “Camino, duermo, juego… y juego, duermo, camino”, bromeó Reese, la estrella que llevó su talento del parquet a la pasarela. A Reese se sumó la estrella de la gimnasia estadounidense Suni Lee,

Por su parte, Karol G deslumbró con un conjunto rojo y las clásicas alas de ángel, mientras interpretaba dos temas de su reciente álbum Tropicoqueta: Ivony Bonita, durante el paso de Bella Hadid por la pasarela, y Foreva Latina.