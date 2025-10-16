Agradece Carla Rivas iluminación de edificios por el Día de la Concientización de la Muerte Gestaciona

La diputada Carla Rivas Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), expresó su reconocimiento y gratitud a quienes respondieron al llamado realizado desde el Congreso del Estado para iluminar en colores rosa y azul los edificios públicos en el marco del Día Estatal de la Concientización de la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal.

“Hoy Chihuahua se ilumina en rosa y azul como símbolo de amor, recuerdo y esperanza. Agradezco profundamente a las instituciones y municipios que atendieron este exhorto, porque con este gesto damos un mensaje de empatía y solidaridad a miles de familias que han vivido una pérdida gestacional o neonatal”, expresó la legisladora.

Como parte de una acción colectiva, este llamado busca romper el silencio y visibilizar una de las experiencias más dolorosas dentro de la salud materno infantil.

Rivas Martínez recordó que en 2022 impulsó la iniciativa que dio origen a esta conmemoración estatal, con el objetivo de reconocer y acompañar a las madres y padres que han enfrentado la pérdida de un hijo antes o poco después del nacimiento.

“Cuando hablamos de pérdidas, todas son importantes; pero cuando se trata de hijos que nunca pudieron recibir un abrazo, o de padres que no llegaron a conocer a sus bebés, este día adquiere un significado especial. Recordar y acompañar también es sanar”, señaló la diputada local.

Rivas subrayó que la conmemoración del 15 de octubre no solo es un acto simbólico, sino una oportunidad para reflexionar sobre la salud materna, la atención emocional y el acompañamiento que requieren las familias que han atravesado este tipo de pérdidas.