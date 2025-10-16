Garantiza PC cobertura y disponibilidad de medicamentos

Pensiones Civiles del Estado (PCE), a través de su Comité de Adquisiciones, emitió el fallo de la licitación pública PCE-LPP-018-2025, mediante la cual se garantizará la cobertura y disponibilidad de medicamentos para el último trimestre del año.

En este proceso se adjudicaron 176 partidas a proveedores especializados por un monto de 84 millones 623 mil 173 pesos, conforme a los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases del procedimiento.

El acto se realizó con transparencia y observancia de la normatividad, con la participación de representantes institucionales y de control, para asegurar la legalidad, objetividad y competencia entre los participantes.

Las partidas que no fueron adjudicadas en esta etapa serán incorporadas a procesos complementarios que están actualmente en planeación, con el propósito de dar continuidad al abasto proyectado.

Con esta licitación, la institución fortalece su capacidad de respuesta y consolida la planeación del servicio médico, al reforzar la atención para el bienestar de sus derechohabientes.

La entrega de los lotes de medicamentos inicia en los próximos días en las diferentes delegaciones, como parte del trabajo permanente por mantener la disponibilidad de tratamientos y garantizar la atención continua en toda la entidad.

La información completa del fallo se encuentra disponible en el portal oficial de la institución: www.pce.chihuahua.gob.mx.